Son Dakika Haberleri: Mirin Beşiktaş İçin Geliyor

Mirin Beşiktaş İçin Geliyor

50 dakika önce

Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş, savunma için de aradığı ismi Hollanda'da buldu.

Mirin Beşiktaş İçin Geliyor, System.String[]
Devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Beşiktaş, savunma için de aradığı ismi Hollanda'da buldu. PSV Eindhoven forması giyen Mirin'le 3,5 yıllık anlaşma sağlandı. Transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadroya takviye yapmaya başlayan Beşiktaş, ilk olarak Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Golcü futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, Pepe'nin ayrılması sonrasında savunma için de aradığı ismi buldu. Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Fransız futbolcu Nicolas Isimat Mirin'i kadrosuna katan Beşiktaş, bu oyuncuyla 3,5 yıllığına anlaştı. Bu akşam İstanbul'a gelecek olan 1.87 boyundaki savunma oyuncusu, yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak ve siyah-beyazlıların Antalya kampına katılacak. Geçtiğimiz sezon da Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak PSV'nin 4.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi sonrasında iptal olan transfer bu kez tamamlandı. Siyah-beyazlıların Mirin için Hollanda ekibine 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

(Bozhan Memiş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Hollanda, Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor
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