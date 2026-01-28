Mirziyoyev Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak - Son Dakika
Mirziyoyev Türkiye'ye Resmi Ziyarette Bulunacak

28.01.2026 23:07
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 29 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 29 Ocak'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Ankara'da, iki ülke cumhurbaşkanlarının başkanlığında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı ve ayrıca Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların canlı bağlantıyla açılışı gerçekleştirilecek.

Duran'ın açıklaması şöyle:

"Ziyaret kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanlarının başkanlığında Ankara'da Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı icra edilecek olup; toplantıda ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ayrıntılı şekilde değerlendirilecektir. Bu çerçevede, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak bir dizi belgenin imzalanması da öngörülmektedir.

Görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle ayrıca, 2023 Şubat ayında ülkemizde yaşanan depremin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların canlı bağlantıyla açılışı gerçekleştirilecektir."

Kaynak: ANKA

