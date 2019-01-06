Son Dakika Haberleri: Misafirliğe Gittiği Binadan Düşüp Ölen Asker Toprağa Verildi

Misafirliğe Gittiği Binadan Düşüp Ölen Asker Toprağa Verildi

1 saat önce

RİZE'de vatani görevini yaparken, çarşı izninde misafir olarak gittiği 6'ncı kattaki daireden düşerek yaşamını yitiren er Cafer Işık (21), Antalya'nın Finike ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Misafirliğe Gittiği Binadan Düşüp Ölen Asker Toprağa Verildi, System.String[]
RİZE'de vatani görevini yaparken, çarşı izninde misafir olarak gittiği 6'ncı kattaki daireden düşerek yaşamını yitiren er Cafer Işık (21), Antalya'nın Finike ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Cafer Işık, dün çarşı iznine çıktı. Misafirliğe gittiği belirtilen binanın 6'ncı katındaki daireden düşen Cafer Işık, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Jandarma Er Cafer Işık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Antalya'nın Finike ilçesine gönderildi.

3 aylık asker olan Cafer Işık'ın cenazesi, uçakla getirildiği Antalya'da Uncalı Mezarlığı morguna kondu. Bugün Finike'nin Gökbük Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirilen Cafer Işık için helallik alındı. Baba Veli Işık, anne Cennet ve abla Damla Işık, Türk bayrağına sarılan tabuta kapanıp gözyaşı döktü.

Cafer Işık'ın cenazesi evinin önünden alındıktan sonra Gökbük Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Buradaki cenaze törenine Kaymakam Ergün Baysal, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Şentürk Kurt, Finike Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Alper Yalçın, askeri personel, siyasi parti temsilcileri, Finike ve Antalya'dan çok sayıda vatandaş katıldı. Finike Müftüsü Abdurrahim Durmuş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Toprağa verilmeden önce oğlunu son kez gören anne Cennet Işık, mezarlıkta fenalık geçirip, bayıldı. Yakınlarının yardımıyla kenara alınan Cennet Işık, zor sakinleştirildi. Cafer Işık, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:45 Kaynak: DHA

Rize, Antalya, Finike, Güncel
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