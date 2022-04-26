Türkiye'de MİSGEP kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de MİSGEP kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak

26.04.2022 14:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında, 28 ilde 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında, 28 ilde 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak.

Projenin ilk uygulaması Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Bozdağ Madencilik'te gerçekleştirildi.

Madende çalışan 240 kişinin röntgenleri çekilerek, hekimler tarafından muayeneleri tamamlandı.

Ayrıca, çalışanlar solunum fonksiyon testleri, kan tahlilleri, toksikoloji testleri ve işitme testlerine tabi tutuldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çalışma hayatının işçi ve işvereniyle bir bütün olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızın sağlıklarını ve çalıştıkları koşulları önemsiyoruz. Örnek teşkil etmesi amacıyla 10 bin maden çalışanı için bedelsiz periyodik sağlık gözetimini bu ay itibarıyla başlattık. Çeşitli sağlık tetkiklerinin yapılacağı proje ile emeğin ve emekçinin bakanlığı olduğumuzu, iş sağlığı ve güvenliğine verdiğimiz değeri bir kere daha ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de MİSGEP kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak
Türkiye'de MİSGEP kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak
Türkiye'de MİSGEP kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak
Türkiye'de MİSGEP kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak

YORUMLAR
500
Son dakika sağlık: Rize Şehir Hastanesi için yapılacak 350 dönümlük dolgunun 100 dönümü tamamlandı Son dakika sağlık: Rize Şehir Hastanesi için yapılacak 350 dönümlük dolgunun 100 dönümü tamamlandı Validebağ Korusu'nda 10 bin çocuğun katılımıyla coşkulu 23 Nisan kutlaması Validebağ Korusu'nda 10 bin çocuğun katılımıyla coşkulu 23 Nisan kutlaması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de MİSGEP kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Galatasaray Başkanı Burak Elmas mahkemeye başvurdu! Seçim iptal edilecek mi?
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararlarına Ahmed Arif'le tepki: Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır
12:22 Zamanında Gezi'yi provokasyon olarak tanımlayan Ahmet Davutoğlu: Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 15:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de MİSGEP kapsamında 10 bin madencinin sağlık gözetimi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement