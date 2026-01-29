Mısır Çarşısı'nda Silahlı Kavga - Son Dakika
Mısır Çarşısı'nda Silahlı Kavga

29.01.2026 14:16
Fatih'te alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı, saldırgan yakalandı.

Fatih'te, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 kişinin Mısır Çarşısı girişindeki kavgasında bir kişi silahla yaralandı.

Tarihi Mısır Çarşısı girişinde sabah saatlerinde, aralarında alacak verecek meselesi olan A.U ile B.A tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken, B.A. belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek A.U'yu yaraladı.

Olay yerine yakın olan İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, saldırganı yakaladı.

Çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

