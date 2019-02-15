Son Dakika Haberleri: Mısır'da İhvan'ı Destekleyen Pek Çok Kişi ve Kuruluşun Varlıklarına El Konuldu

Mısır'da İhvan'ı Destekleyen Pek Çok Kişi ve Kuruluşun Varlıklarına El Konuldu

37 dakika önce

Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) bağlı olmak ve onu desteklemek suçlamasıyla yargılanan 614 kişi, 268 ekonomi kuruluşu, 30 hastane ve ilaç firmasının mal varlığına el koydu.

Mısır'da İhvan'ı Destekleyen Pek Çok Kişi ve Kuruluşun Varlıklarına El Konuldu, System.String[]
Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) bağlı olmak ve onu desteklemek suçlamasıyla yargılanan 614 kişi, 268 ekonomi kuruluşu, 30 hastane ve ilaç firmasının mal varlığına el koydu.

Devlete bağlı El-Ahram Gazetesi'nin internet sayfasında yer alan habere göre, Güney Kahire İlk Derece Mahkemesi, 3 Aralık 2018'de 614 kişi, 268 ekonomi kuruluşu, 30 hastane ve ilaç firmasının mal varlığına el konulmasına karar verdi.

Söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin, 2013 yılından bu yana ülkede terör listesinde yer alan İhvan'a mensup olmak ve desteklemekle suçlandığı ifade edildi.

Haberde, mal varlıklarına el konulan gerçek ve tüzel kişilerin isimleriyle ilgili bilgi paylaşılmazken, mahkemenin söz konusu malların Hazineye aktarılmasına karar verdiği kaydedildi.

Karara karşı temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Mısır kanunlarına göre mal varlıklarına el konulan kişi ve kuruluşların, kararın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde istinaf mahkemesine başvurma hakkı bulunuyor.

Ülkede en son Eylül 2018'de, aralarında darbeyle görevinden alınan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de bulunduğu bin 589 kişi, bin 133 dernek, 118 şirket, hastane ve haber sitesinin mal varlıklarına el konulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:55 Kaynak: AA

Mısır, Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır Devlet Başkanı Sisi, 2034 Yılına Kadar İktidarda Kalacak Ünlü Spikerler Fatih Portakal ile Buket Aydın'ın Tanzim Satış Kavgası Gündem Oldu

AK Parti'den 14 Şubat Sevgiler Günü Paylaşımı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten HDP'li İsme Sert Yanıt: Kendisine Dönecektir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 04:32:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da İhvan'ı Destekleyen Pek Çok Kişi ve Kuruluşun Varlıklarına El Konuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]