Son Dakika Haberleri: Mısır'da ikinci Arap Baharı mı geliyor? 5 soruda Kahire'de neler oluyor?
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Mısır'da ikinci Arap Baharı mı geliyor? 5 soruda Kahire'de neler oluyor?

1 saat önce

Mısır’da son günlerde Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi aleyhinde hiç beklenmedik protesto gösterileri gerçekleşiyor. Sürgündeki 45 yaşındaki işadamı Muhammed Ali'nin Sisi'yi yolsuzlukla suçladığı videoları büyük ilgi görüyor.

Mısır'da ikinci Arap Baharı mı geliyor? 5 soruda Kahire'de neler oluyor?, System.String[]

Mısır'da son günlerde Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi aleyhinde hiç beklenmedik protesto gösterileri gerçekleşiyor. Geçen hafta binlerce kişinin sokaklara çıkarak Sisi'yi istifaya davet etmesi büyük bir sürprizle karşılandı. Çünkü ülkedeki muhalifler sıkı bir kontrol altında. Kısa sürede Devlet Başkanı Sisi aleyhinde protesto yapanlardan en az 2 bin kişi gözaltına alındı.


Çok sayıda gözaltıya rağmen protestocuların sesi daha gür çıkmaya başladı. Her ne kadar sabık Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'i iktidardan indiren 2011 yılındaki gösterilerle kıyaslanacak seviyede olmasa da akıllara "Mısır'da ikinci Arap Baharı mı olacak?" sorusu geliyor. Protestoların arkasındaki isim olarak İspanya'ya sürgüne giden 45 yaşındaki işadamı Muhammed Ali gösteriliyor. New York'tan dönen Sisi ise gülümseyerek "endişelenecek bir durum olmadığını" belirtiyor. Gözler protestolara çevrilirken Mısır'da neler olduğunu 5 soruda derledik.

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Abdulfettah El Sisi, Muhammed Ali, Arap Baharı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:15 
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