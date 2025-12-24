Mısır\'da Khufu\'nun Güneş Teknesi Restorasyonu Başladı

KAHİRE, 24 Aralık (Xinhua) -- Mısır, kısa süre önce açılan Büyük Mısır Müzesi'nde eski Kral Khufu'nun ikinci güneş teknesini yeniden birleştirme çalışmalarına başladı. Restorasyonun yaklaşık dört yıl sürmesi beklenirken, ziyaretçilerin süreci canlı olarak izleme imkanına sahip olacağı bildirildi.
