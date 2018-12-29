Son Dakika Haberleri: Mısır'da Turist Otobüsüne Düzenlenen Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Çıktı

Mısır'da Turist Otobüsüne Düzenlenen Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Çıktı

1 saat önce

Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı.

Mısır'da Turist Otobüsüne Düzenlenen Bombalı Saldırıda Ölü Sayısı 4'e Çıktı, System.String[]
Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı.

İçişleri Bakanlığı, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 3 Vietnamlı turist ile tur rehberinin hayatını kaybettiğini, 11 Vietnamlı turist ile otobüsün sürücüsünün de yaralandığını duyurdu.

Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:06 Kaynak: DHA

turist, Mısır, Dünya
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