Son Dakika Haberleri: Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı (3)

Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı (3)

48 dakika önce

Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.

Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı (3), System.String[]
Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 2 Vietnamlı turistin hayatını kaybettiğini, 12 turistin de yaralandığını duyurdu.

Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:16 Kaynak: DHA

Kahire, Mısır, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Otobüse Alınmayan Yolcu Şoföre Biber Gazı Sıktı

Kardeşini Kurutma Makinesinin İçine Atan Küçük Çocuğun Panik Anları Kameraya Yansıdı Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 22:04:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]