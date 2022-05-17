Mısır'da Yerel Buğday Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika
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Mısır'da Yerel Buğday Üretimi Devam Ediyor

17.05.2022 18:18
Mısır'da Yerel Buğday Üretimi Devam Ediyor

KALYUBİYE, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çiftçiler, Mısır'ın Kalyubiye vilayetine bağlı Benha şehrinde bir tarlada hasat ettikleri buğdayın kabuklarını çıkarıyor, 16 Mayıs 2022.

KALYUBİYE, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çiftçiler, Mısır'ın Kalyubiye vilayetine bağlı Benha şehrinde bir tarlada hasat ettikleri buğdayın kabuklarını çıkarıyor, 16 Mayıs 2022. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli Pazar günü, ülkenin iki ana buğday ihracatçısı olan Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmanın yansımalarına rağmen buğday arzında bir kriz yaşamayacaklarını açıkladı. Başbakan Medbuli, Mısır'ın dört ay kadar yeterli buğday rezervine sahip olduğunu ve yerel buğday üretiminin devam etmesiyle yıl sonuna kadar yetmesinin beklendiğini kaydetti. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır'da Yerel Buğday Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da Yerel Buğday Üretimi Devam Ediyor - Son Dakika
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