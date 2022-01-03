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Mısır'da Zincirleme Kaza: 15 Yaralı - Son Dakika

Mısır'da Zincirleme Kaza: 15 Yaralı

03.01.2022 16:10

- Mısır'da zincirleme kaza: 15 yaralı Mısır'ın Benha-Şubra yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.

- Mısır'da zincirleme kaza: 15 yaralı

KAHİRE - Mısır'ın Benha-Şubra yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeybatısında yer alan Kalyubiye şehrinin Benha- Şubra yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesiyle nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Yetkililer, 15 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade ederken kaza ile ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Ülkede, yol güvenliğinin yeteri kadar alınamaması, bakımsız altyapı ve trafik kurallarının uyulmaması nedeniyle sıklıkla trafik kazaları meydana geliyor.

Mısır'da Zincirleme Kaza: 15 Yaralı
Mısır'da Zincirleme Kaza: 15 Yaralı
Mısır'da Zincirleme Kaza: 15 Yaralı

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Kalyubiye, Tragger, Kahire, Mısır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mısır'da Zincirleme Kaza: 15 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da Zincirleme Kaza: 15 Yaralı - Son Dakika
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