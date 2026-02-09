Mısır'dan İsrail'in Batı Şeria Kararlarına Kınama - Son Dakika
Mısır'dan İsrail'in Batı Şeria Kararlarına Kınama

09.02.2026 13:31
Mısır, İsrail'in Batı Şeria'daki kontrolünü genişleten kararlarını uluslararası hukuka aykırı buldu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik kabinesinin işgal altındaki Batı Şeria'daki kontrolünü genişleten kararlarını kınayarak, söz konusu adımların uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in aldığı kararların Batı Şeria'daki Filistin topraklarının yasa dışı ilhakını derinleştirmeyi hedeflediği belirtilerek, "Mısır, İsrail'in onayladığı bu kararları en sert şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tapu kayıtlarının gizliliğinin kaldırılması, Filistin mülklerine el konulmasını kolaylaştıran düzenlemeler, Harem-i İbrahimi Camii dahil El Halil Belediyesi'nin bazı yetkilerinin işgal makamlarına devredilmesi ve Filistin yapılarına yönelik yıkım uygulamalarının genişletilmesi gibi adımlara dikkat çekildi.

Söz konusu kararların uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, bu adımların mevcut yasal ve tarihi statükoyu kasıtlı biçimde aşındırdığı ve 1997 El Halil Protokolü ile çeliştiği kaydedildi.

Kararların fiili ilhak sürecini güçlendirmeyi, Yahudi yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi ve Filistin toprakları üzerinde İsrail'in tam kontrolünü dayatmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, barış sürecini ve iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatan tüm ilhak ve yerleşim politikalarının reddedildiği ifade edilerek, bu tür tek taraflı adımların bölgede gerilim ve istikrarsızlığı artıracağı uyarısında bulunuldu.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası topluma "ihlalleri durdurmak için yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası insancıl hukuk kurallarına saygı gösterilmesi ve Filistin halkının başta kendi kaderini tayin ve 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, Doğu Kudüs'ü başkent kabul eden bağımsız devlet kurma hakkı olmak üzere meşru haklarının korunması gerektiği vurgulandı.

İsrail güvenlik kabinesi Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria; tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ile tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, dün, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, bazı kararlar El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahimi Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken, İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Mısır, Son Dakika

