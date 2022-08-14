Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü (2) - Son Dakika
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Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü (2)

14.08.2022 15:33

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan bir kilisede çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında yer alan bir kilisede çıkan yangında 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mısır Kıpti Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin batısındaki kilisede yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, yangında 41 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Mısır resmi ajansı MENA ise Giza'daki bir kilisede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 55 kişinin yaralandığını ve ölenlerin olduğunu duyurdu.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Kilisenin çevresini güvenlik kordonuyla kapatan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya ve söndürmeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar yaptığı açıklamada, olay mahalline 30 ambulansın sevk edildiğini belirtti.

Abdulgaffar, 55 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve can kayıplarının sayısını belirlemeye çalıştıklarını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Giza ve Kahire'deki hastanelerde hazırlık durumunun yükseltildiğini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den talimat

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise yaptığı yazılı açıklamada, "Giza vilayetindeki El-Munira Kilisesi'nde meydana gelen elim kazaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini; ilgili tüm devlet kurum ve kuruluşlarına gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdiğini" belirtti.

Sisi ayrıca, olayla ivedilikle ilgilenilmesi ve yaralılara tüm sağlık hizmetlerinin sağlanması talimatı verdiğini aktardı.

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Mısır'da kilisede yangın: 41 ölü,55 yaralı Mısır'da kilisede yangın: 41 ölü,55 yaralı Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki kilise yangınında 41 kişi öldü (2) - Son Dakika
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