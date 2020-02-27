Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Dünya

Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.

Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.View on euronews

Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı

Hüsnü Mübarek, Cumhurbaşkanı, Kahire, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:27 
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