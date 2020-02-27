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Mısır'ın eski lideri Hüsnü Mübarek son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.
Mısır'da dün ölen eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek için başkent Kahire'de üst düzey devlet yetkililerinin katılımıyla askeri cenaze töreni düzenlendi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:27
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