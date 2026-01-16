Mısır - Nijerya Üçüncülük Maçı Yarın

Fas'ın ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında, Mısır ile Nijerya yarın karşı karşıya gelecek.
Kazablanka'daki 45 bin kişilik V. Muhammed Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.
Mısır yarı finalde Senegal'e 1-0 mağlup olurken, Galatasaraylı Victor Osimhen, Trabzonsporlu Paul Onuachu ve Beşiktaşlı Wilfred Ndidi'nin formasını giydiği Nijerya'ya ev sahibi Fas penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlamıştı.
