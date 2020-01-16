Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve 4 çalışanının gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Prof. Dr. Kutlu, beraberinde Trabzon Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Recep Narter ile Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Zafer Sel ile görüştü.

Yaşanan olayı kınadıklarını belirten Prof. Dr. Kutlu, "Ülkemizin en muteber ve köklü haber ajansı olan Anadolu Ajansının Mısır bürosuna yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Basın çalışanlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını diliyor ve istiyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Mısır ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkilere ciddi anlamda zarar verebilecek bir tutumdur." diye konuştu.

Yapılan haksızlığın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Kutlu, Anadolu Ajansına geçmiş olsun dileklerini iletti.