Mısır ve BM, Sudan'daki Barış İçin Bir Araya Geldi

13.01.2026 23:35
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, BM Temsilcisi Lamamra ile Sudan'daki barış çabalarını görüşmek üzere toplandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra, Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Lamamra, yarın Kahire'de gerçekleştirilecek olan "Sudan'da Barış Çabalarını Teşvik ve Koordinasyon Mekanizması" toplantısının beşinci oturumu arifesinde bir araya geldi.

Abdulati, BM Sudan Özel Temsilcisi Lamamra'nın toplantıya katılımını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, toplantı sonuçlarının başta Dörtlü Mekanizma olmak üzere bölgesel ve uluslararası ortaklarla yürütülen koordinasyon çerçevesinde Sudan'da barış ve istikrarın yeniden tesisine katkı sağlayacağına dair umutlarını dile getirdi.

Abdulati, Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının öncelikli mesele olduğunu, Sudan devlet kurumlarının devamlılığının ise istikrarın yeniden sağlanması açısından temel bir sütun teşkil ettiğini vurguladı.

Lamamra da, Mısır'ın Sudan'a destek konusundaki kilit rolüne yönelik takdirini dile getirerek, Kahire'nin yürüttüğü siyasi ve insani çabaları takdir etti.

Lamamra ayrıca, Mısır'ın Sudanlı sivillere ev sahipliği yapmasının yanı sıra ateşkes yollarını destekleme ve kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmasından övgüyle söz etti.

Sudan Dörtlü Mekanizması

Sudan Dörtlü Mekanizması, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ABD'den oluşuyor.

Afrika Birliği, Arap Birliği, BM, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve Avrupa Birliği (AB) de Kahire'deki toplantıya katılıyor.

Ayrıca ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Irak, Cibuti ve Angola toplantıda yer alacak ülkeler arasında bulunuyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Sudan ordusu arasında, askeri yapının entegrasyonu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 13 milyon kişinin yerinden edilmesine yol açarak dünyanın en ağır insani krizlerinden birini ortaya çıkardı.

HDK, ülkenin 18 eyaletinden batıdaki beş Darfur eyaletinin tamamını kontrol ederken, ordu güney, kuzey, doğu ve merkez bölgelerdeki diğer eyaletlerin büyük kısmını, başkent Hartum dahil kontrol ediyor.

Darfur bölgesi, Sudan'ın yaklaşık 1,8 milyon kilometrekarelik yüzölçümünün beşte birini oluştururken, 50 milyonluk nüfusun büyük bölümü ordu kontrolündeki bölgelerde yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: AA

