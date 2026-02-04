Mısır ve İngiltere Gazze, İran ve Sudan'ı Görüştü - Son Dakika
Mısır ve İngiltere Gazze, İran ve Sudan'ı Görüştü

04.02.2026 14:16
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze, İran ve Sudan konularında İngiltere ile telefon görüşmesi yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Gazze Şeridi'nin yanı sıra İran ve Sudan hakkında görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temim Hallaf tarafından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ve Powell arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Gazze'deki gelişmeler hakkında, uluslararası toplumun, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasının gerekliliklerinin uygulanmasını sağlamak için sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Abdulati, "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin (NCAG) desteklenmesi, Filistinlilerin ihtiyaçlarına dayalı kapsamlı bir yaklaşımla erken toparlanma ve yeniden imar aşamasına zemin hazırlayacak şekilde ateşkesi denetlemek üzere Uluslararası İstikrar Gücü'nün hızlıca konuşlandırılması ve insani yardımların engelsiz akışının sürdürülmesinin garanti altına alınması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

İran hakkındaki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Abdulati, bölgenin yeni istikrarsızlık dalgalarına sürüklenmesini önlemek için "gerilimin kontrol altına alınması ve sükunetin sağlanması için çabaların sürdürülmesinin önemine" dikkati çekti.

Mısır'ın siyasi ve diplomatik çözüm sağlanması için yoğun temaslarda bulunduğunu aktaran Abdulati, "İran'ın nükleer meselesi konusunda ABD ile İran arasındaki diyaloğun yeniden başlamasını destekleyecek koşulların sağlanması için çalışılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Abdulati, Sudan'da "kapsamlı bir ateşkese hazırlık için (çatışmalara) insani ara verilmesi" ve insani yardımların engelsiz ulaşması için yardım koridorları oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

