Mısır ve Tanzanya Victoria Gölü'nü Akdeniz'e Bağlayacak Su Yolu Projesini Görüştü
12 dakika önce
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Tanzanya Dışişleri Bakanı Augustine Mahiga, Nil Nehri'nin ana kaynaklarından Victoria Gölü'nü Akdeniz'e bağlayacak su yolu projesini görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanı
Samih Şukri ve Tanzanya
Dışişleri Bakanı Augustine Mahiga, Nil Nehri
'nin ana kaynaklarından Victoria Gölü'nü Akdeniz
'e bağlayacak su yolu projesini görüştü.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri ve Mahiga'nın Etiyopya
'nın başkenti Addis Ababa
'da pazar günü düzenlenmesi beklenen Afrika
Birliği zirvesi öncesi düzenlenen hazırlık toplantıları çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede, Nil Nehri ülkeleri ve halklarının beklentilerinin gerçekleştirilmesi için Victoria Gölü'nü Akdeniz'e bağlayan su yolu projesiyle ilgili iş birliğinin ele alındığı kaydedildi. Söz
konusu su yolu projesi, nehir taşımacılığı alanında bölgesel bir mekanizma oluşturulması amacıyla Afrika'daki ülkeleri birbirine bağlamak için Afrika'nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık (NEPAD) kurumunun gözetiminde yürütülen bölgesel projelerden biri.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:38 Kaynak: AA
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