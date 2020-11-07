Mısırlı aktivist Sultan'ın tutuklu 5 akrabası salıverildi - Son Dakika

Mısır asıllı ABD vatandaşı aktivist Muhammed Sultan, Kahire yönetiminin, akrabalarından 5'ini serbest bıraktığını duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından açıklama yapan Sultan, 5 kuzeninin, 144 günlük tutukluluk sürecinin ardından serbest bırakıldığını ifade etti.

Sultan, kuzenlerinin, eski Mısır Başbakanı Hazim el-Biblavi (Temmuz 2013- Şubat 2014) aleyhinde ABD'de dava açmasının ardından tutuklandıklarına işaret etti.

Öte yandan, Sultan'ın kuzenlerini savunan heyetin başkanı avukat Ahmed Saad da Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığı'nın 3 Kasım'da söz konusu 5 tutukluyu salıverme kararı aldığını kaydetti.

Saad, haklarındaki suçlamaların asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından salıverilen tutukluların evlerine ulaştığını aktardı.

Geçen ay ABD Kongresi'nden 56 üye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye gönderdikleri mesajda, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep etmişti.

Uzmanlar, ABD seçimlerini kazanan Joe Biden'in Mısır'daki insan hakları ihlalleri konusunda selefi olan Donald Trump'tan daha kararlı bir tutum sergileyeceğini ifade ediyor.

Müslüman Kardeşler Hareketi'nin yöneticilerinden birinin oğlu olan Sultan, 2013'te "Rabia operasyon odası" davasında tutuklanarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti. Sultan, Mısır'da 400 gün sürdürdüğü açlık grevinden sonra tutuklu bulunduğu hapishaneden Mayıs 2015'te serbest bırakılarak ABD'ye gönderilmişti.