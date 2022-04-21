Mısırlı eski milletvekili ve iş adamına tarihi eser kaçakçılığından hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Mısırlı eski milletvekili ve iş adamına tarihi eser kaçakçılığından hapis cezası

21.04.2022 17:18
Mısırlı eski milletvekili ve iş adamına tarihi eser kaçakçılığından hapis cezası

Mısır'da tarihi eser kaçakçılığı davasında yargılanan iş adamı Hasan Ratib ve eski milletvekili Ala Hasaneyn hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır'da tarihi eser kaçakçılığı davasında yargılanan iş adamı Hasan Ratib ve eski milletvekili Ala Hasaneyn hapis cezasına çarptırıldı.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "tarihi eser kaçakçılığı" olarak bilinen davada kararını açıkladı.

Mahkeme, eski milletvekili Hasaneyn'in de aralarında yer aldığı 5 sanık hakkında onar yıl hapis cezasına hükmetti.

İş adamı Ratib ile diğer 17 sanık da beşer yıl hapis ve yaklaşık 55 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Mahkemenin kararına temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

Tarihi eser kaçakçılığı soruşturması

Mısırlı eski milletvekili Hasaneyn ve diğer zanlıların ardından iş adamı Ratib, Haziran 2021'de "tarihi eser kaçakçılığı için çete oluşturma ve çok sayıda tarihi eser ile heykel bulundurma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mısır Başsavcısı Hamada es-Savi, 12 Aralık 2021'de zanlıların dosyasını "yurt dışına tarihi eser kaçakçılığı yapmak için çete oluşturma" suçlamasıyla mahkemeye sevk etmişti.

İş adamı Ratib ve eski milletvekili Hasaneyn, soruşturma sırasında suçlamaları reddetmişti.

Mısır'da adını eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde duyuran televizyon kanalı "El-Mihvar"ın eski sahiplerinden iş adamı Ratib'in ülkede Sina Çimento Fabrikası, Sina Üniversitesi, gayrimenkul geliştirme şirketleri gibi büyük yatırımları bulunuyor.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya! Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!

Tarihi eser kaçakçılığı, Milletvekili, İş Adamı, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısırlı eski milletvekili ve iş adamına tarihi eser kaçakçılığından hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
17:00 Moskova'da faciadan kıl payı dönüldü! Ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde böyle sürüklendi
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 17:26:25. #1.11#
SON DAKİKA: Mısırlı eski milletvekili ve iş adamına tarihi eser kaçakçılığından hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement