Misli.com 3. Lig'de Çarşambaspor, Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Yeşilırmak Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçın 59. dakikasında Elazığ ekibinde Hüseyin, yerden sert bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 83. dakikasında gelişen Çarşambaspor atağında Serhan, meşin yuvarlağı rakip takımın kalecisi Ömer'in altından ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.
Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.
Karşılaşmayı AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden izledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:21 - Kaynak: AA
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