MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın Moskova'da Suriye Ulusal Güvenlik Dairesi Başkanı Tümgeneral Ali Memlük ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Fransa kontrolündeki istihbarat sitesi Intelligence Online'nın haberine göre, görüşme Rusya'nın arabuluculuğu sayesinde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE İLE ESED REJİMİ ARASINDA UÇURUM VAR

İddiaya göre Fidan-Memlük görüşmesinde iki taraf arasında büyük bir uçurum olduğu fakat iki tarafın da taleplerini dile getirdiği ve politikalarını anlattı. Görüşmenin nasıl gerçekleştiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

RUSYA ARABULUCU ROL ÜSTLENDİ

Fransız site, Ankara'nın Şam ile normalleşme sinyalleri vermesi sonrası Rusya'nın bir arabulucu rolü üstlendiğinin ve Kremlin'in bu girişimlerin bir parçası olarak Fidan-Memlük görüşmesine ev sahibi olduğunun altını çizdi.

PKK/PYD/YPG'YE KARŞI KOORDİNE OLUN ÇAĞRISI

Londra merkezli Şark'ul Awsat gazetesinden İbrahim Hamidi imzalı haberdeyse, Şam'ın Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istediğini, Ankara'nın ise Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda "güvenli bölge" oluşturulmasını istediği vurgulanırken, Rusya'nın ise farklılığın önüne geçmek için arabuluculuk yapmaya devam edeceği ve PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne karşı her iki tarafın da (Ankara ve Şam) koordine olmasını istediği vurgulandı.

Öte yandan haberde, Türkiye ile Suriye arasında Lazkiye, Tahran ve Moskova'da farklı düzeylerde çok sayıda gizli görüşmenin yapıldığı belirtildi.

İKİ TARAFIN TALEPLERİ

Memlük ve Fidan arasında Rusya'nın gözetiminde yapılan görüşmede, Memlük'ün Türkiye'den Soçi anlaşmalarına uymasını, Halep ile Lazkiye arasındaki uluslararası yolu açmasını ve Suriye topraklarından çekilmesini istediği, Hakan Fidan'ın ise, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye karşı işbirliği ve muhaliflerle birlikte siyasi çözüm arama talebinde bulunduğu kaydedildi.

RUSLARA GÖRE, TÜRKİYE OPERASYON PLANLARINI RAFA KALDIRDI

Haberde, Rusya görüşmeler sonrası, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon planlarını durdurduğuna ve Türkiye'nin konuya ilişkin açıklamalarını değiştirdiğine inandığı ileri sürüldü.

TÜRK ORDUSUNUN SURİYE'DEN ÇEKİLMESİ YAKIN GELECEKTE MÜMKÜN DEĞİL

Ayrıca Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'den çekilmesinin gerçekleşeceğine, ancak bu çekilmenin yakın gelecekte olmayacağına inandığı ve Rusya'nın şuan her iki tarafın ortak noktalarını içeren bir plan üzerinde çalıştığı ifade edildi.