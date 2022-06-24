MİT, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Delal Azizoğlu'nu Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Delal Azizoğlu'nu Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

24.06.2022 11:13
MİT, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Delal Azizoğlu'nu Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Raperin" kod adlı PKK'lı terörist Delal Azizoğlu'nun Kandil'den aldığı talimatla Süleymaniye'ye gittiği ve bu kentte bulunduğu tespit edildi.

Konumu belirlenen terörist Azizoğlu, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Avrupa'daki yasa dışı eylemleri organize eden isim

Delal Azizoğlu'nun 1992'de örgüte katıldığı, Diyarbakır kırsalında 8 yıl silahlı faaliyetlere iştirak ettiği, terör örgütünün Avrupa yapılanmasında yer aldığı öğrenildi. 2001 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de sözde Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen terörist Azizoğlu'nun, Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği belirlendi.

Teröristin, 2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri de organize eden isim olduğu tespit edildi. Aynı yıl KCK Yürütme Konseyi üyeliğine seçilen teröristin, daha sonra Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi ve PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK'ın sözde yöneticisi olduğu, bir süredir örgüt adına Suriye'de faaliyette bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Başarılı MİT operasyonu! 'Raperin' kod adlı sözde üst düzey terörist Delal Azizoğlu, Süleymaniye'de öldürüldü Başarılı MİT operasyonu! 'Raperin' kod adlı sözde üst düzey terörist Delal Azizoğlu, Süleymaniye'de öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Delal Azizoğlu'nu Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Delal Azizoğlu'nu Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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