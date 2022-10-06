MİT, savcı Uzun'un şehit edildiği saldırının failini etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, savcı Uzun'un şehit edildiği saldırının failini etkisiz hale getirdi

06.10.2022 10:03

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit olduğu saldırının faillerinden, PKK/YPG'nin sözde 'Kobani eyaleti sorumlusu', 'Koçero Batman/Koçer Amed' kod adlı Hasan Demertaş etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un şehit olduğu saldırının faillerinden, PKK/ YPG'nin sözde 'Kobani eyaleti sorumlusu', 'Koçero Batman/Koçer Amed' kod adlı Hasan Demertaş etkisiz hale getirildi.

MİT, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve 1 taksi şoförünün şehit edildiği saldırının faillerinden Hasan Demertaş'ı, hedef listesine aldı. Saha ajanlarından alınan bilgiler ışığında, Kobani merkezde düzenlenen operasyonla terörist Demertaş, etkisiz hale getirildi.

Hasan Demertaş, terör örgütüne 2001'de katıldı. Güvenlik güçlerine karşı Hakkari, Tunceli ve Zagros kırsalında uzun yıllar faaliyet yürüttü; 2012'de de Tunceli'de, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun ve 1 taksicinin şehit edildiği terör saldırısında bizzat yer aldı. 2012'de terör örgütünün sözde 'Dersim eyaleti Ali Boğazı bölge sorumlusu' olarak faaliyet yürüten Demertaş, 2014'te Irak'ın Metina bölgesine geçti. 2016'da PKK/YPG'nin sözde 'Suriye Cerablus cephesi sorumlusu', 2017'de sözde 'Kobani Miştenur karargahı sorumlusu', 2019'da sözde 'Kobani mevzilendirme sorumlusu' olarak görev yaptı. PKK/YPG adına Suriye Münbiç'te ABD'li yetkililerle temaslarda bulunan Demertaş, 2020'den itibaren sözde 'Kobani eyaleti genel sorumlusu' olarak görevlendirildi; bu süre zarfında, Türkiye hudut hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını verdi ve yönetti.

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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi MSB: PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA

Kobani, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, savcı Uzun'un şehit edildiği saldırının failini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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