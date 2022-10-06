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Kobani, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİT, savcı Uzun'un şehit edildiği saldırının failini etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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