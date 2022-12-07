MİT tarafından Suriye'de PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu, 'Roj Habur' kod adlı Ciwana Heso, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirlendi. Sızdırılan saha ajanlarınca takibe alınıp, uzun süre izlenen Heso, uygun zamanda yapılan operasyonda korumalarıyla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİT, PKK'nın Suriye'de sözde bölge sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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