MİT, PKK'nın Suriye'de sözde bölge sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK'nın Suriye'de sözde bölge sorumlusunu etkisiz hale getirdi

07.12.2022 10:37

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) düzenlenen operasyonla Suriye'de PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu, 'Roj Habur' kod adlı Ciwana Heso, korumalarıyla etkisiz hale getirildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) düzenlenen operasyonla Suriye'de PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu, 'Roj Habur' kod adlı Ciwana Heso, korumalarıyla etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından Suriye'de PKK/YAT'ın sözde Cezire bölge sorumlusu, 'Roj Habur' kod adlı Ciwana Heso, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirlendi. Sızdırılan saha ajanlarınca takibe alınıp, uzun süre izlenen Heso, uygun zamanda yapılan operasyonda korumalarıyla etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre Ciwana Heso, Suriye'deki ABD güçlerinden özel askeri eğitim aldı. Geçmişte PKK/ YPG'nin suikast eğitimlerini verdiği sözde Dilovan akademisi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Heso, Türkiye'ye eylem gerçekleştirecek kadroların eğitimini üstlendi. Heso'nun eğittiği örgüt mensupları, Barış Pınarı harekat bölgesi ile Mardin ve Şırnak hattında görevli güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırıları gerçekleştirdi.Ayrıca PKK terör örgütünün Suriye'deki sözde özel güç birliği olarak faaliyet yürüten YAT, sınır hattındaki güvenlik güçlerine karşı sızma ve pusu gibi eylemleri organize ediyor.

Kaynak: DHA
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Millî İstihbarat Teşkilatı, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

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