MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

26.09.2022 15:05

MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusu, "Doğan Amanos" kod adlı Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerine karşı Hatay'ın Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Akyol, MİT tarafından takibe alındı.

ÖRGÜT TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN EYLEMLERDE YER ALDI

Terör örgütü PKK'ya katılmadan önce örgüte müzahir siyasi oluşumlarca Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitime gönderilen Akyol, örgüt elebaşılarından Cemil Bayık'ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katıldı, örgüt kadrolarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak amacıyla PKK tarafından organize edilen eylemlerde yer aldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Van ve Amanos kırsalında güvenlik güçleriyle çatışmalara giren, karakollara tacizde bulunan Akyol, terör örgütü PKK tarafından Türkiye'den Irak'a gönderildikten sonra PKK kamplarında terörist faaliyetlerini sürdürdü. Son dönemde PKK/ YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusu olan Akyol, burada MİT tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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