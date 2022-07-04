MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Gara, Irak, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir Gara'da yakalandı - Son Dakika
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