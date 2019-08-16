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Mızraklı, Devegeçidi piknik alanını denetledi

24 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na ait Elazığ yolu üzerinde yer alan mesire, yüzme havuzu, kerpiç ve ahşap ev, kafeterya, çocuk oyun grupları ve fitness aletlerinin bulunduğu toplam 186 bin metrekareden oluşan...

Mızraklı, Devegeçidi piknik alanını denetledi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na ait Elazığ yolu üzerinde yer alan mesire, yüzme havuzu, kerpiç ve ahşap ev, kafeterya, çocuk oyun grupları ve fitness aletlerinin bulunduğu toplam 186 bin metrekareden oluşan Devegeçidi Piknik Alanı'nında yürütülen çalışmaları inceledi.

Devegeçidi Piknik Alanı'nda yürütülen çalışmaların denetlenmesinde Mzıraklı'ya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti. Mesire yerinde çalışmalarda yer alan personele verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Mızraklı, çalışanların geçmiş Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Mızraklı, Devegçidi Piknik Alanı içinde inşa edilen doğa dostu, Mezopotamya tarihinde ilk ev örneklerinden olan, kil ve samanın yoğrulmasından yapılan 2 adet 9 metrekarelik kerpiç ve 36 metrekarelik ahşap evleri yakından inceleyerek önerilerini aktardı. Ekolojik olması sebebiyle ahşap ve kerpiç evlerin özellikle eğitim amaçlı da kullanılacağını ifade eden Mzıraklı, ayrıca benzer kerpiç evlerin belediyeye ait yeşil alanlarda yaygınlaştırılacağını söyledi.

288 metrekare alan üzerine inşa edilen yüzme havuzunu da inceleyen Mızraklı, Devegeçidi Piknik Alanı'nın daha cazip kılınması için özellikle iç yollara aydınlatma direklerinin yerleştirilmesini istedi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır, Mızraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:13 Kaynak: İHA
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