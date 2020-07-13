MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk kez kazandı - Son Dakika

MKE Ankaragücü, İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk kez kazandı

Süper Lig'in 32. haftasında dün Galatasaray'ı 1-0 yenerek kümede kalma umudunu son 2 haftaya taşıyan MKE Ankaragücü, teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 32. haftasında dün Galatasaray'ı 1-0 yenerek kümede kalma umudunu son 2 haftaya taşıyan MKE Ankaragücü, teknik direktörü İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk galibiyetini elde etti.

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Başkent ekibi, Eryaman Stadı'nda oynanan maçı Oscar Scarione'nin 62. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

İbrahim Üzülmez ile 4. maçına çıkan başkent ekibi, genç teknik adam yönetiminde ilk kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

MKE Ankaragücü, 28. haftada Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybettiği maçın ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırarak göreve İbrahim Üzülmez'i getirmişti.

Üzülmez'in takımın başında yer aldığı ilk maçta deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, daha sonra sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Göztepe deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen başkent temsilcisi, dün Ankara'da Galatasaray'ı 1-0 yenerek puanını 29'a yükseltti ve kümede kalma umudunu son iki haftaya taşıdı.

MKE Ankaragücü, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını arasından sonra ligde ilk kez üç puanla tanıştı. Galatasaray maçı öncesi son galibiyetini 26. haftada Çaykur Rizespor karşısında elde eden sarı-lacivertli ekip, böylece 5 maç sonra kazandı.

İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:31 Kaynak: AA

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