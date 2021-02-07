MKE Ankaragücü-Sivasspor maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 24. haftasında konuk oldukları MKE Ankaragücü'nü 4-1 yendikleri maçta başarılı bir futbol sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, Ankara'ya kazanmak için geldiklerini ve istediklerini aldıklarını belirtti.

Son maçlarda iyi oynamalarına karşın istedikleri skorları alamadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Bugün hem iyi oynadık hem de bunu skora yansıttık. Lig uzun bir maraton. Çok maçımız var. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Takımının mücadelesinden memnun kaldığını dile getiren Çalımbay, oyuncularını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.