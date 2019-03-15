Son Dakika Haberleri: Mobese Direğine Çarpan Ego Otobüsü Devrildi

Mobese Direğine Çarpan Ego Otobüsü Devrildi

34 dakika önce

Ankara'da MOBESE direğine çarparak devrilen EGO otobüsünün şoförü yaralandı.

Mobese Direğine Çarpan Ego Otobüsü Devrildi, System.String[]
Ankara'da MOBESE direğine çarparak devrilen EGO otobüsünün şoförü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 540 nolu Eryaman-Sıhhiye hattında sefer yapan Cavit Benli yönetimindeki 06 BU 2085 plakalı EGO otobüsü, Celal Bayar Bulvarı Dört Mevsim Parkı önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu radar ve güvenlik kameralarının bulunduğu MOBESE direğine çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otobüs devrilirken yaralanan Benli, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kaza anında otobüste yolcu bulunmadığını belirlerken ilk yardım ekipleri, yaralı kurtarılan Benli'ye ambulansta ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza nedeniyle Celal Bayar Bulvarı'nın Gazi Mahallesi istikameti çift şeritli olarak trafiğe kapandı.

Devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatan ekipler ulaşımı tek şeritten kontrollü sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Eryaman, Ankara, Güncel
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