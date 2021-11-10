Mobilya döşeme dükkanı açan iki komşu kadın işlerini giderek büyütüyor - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ortak mobilya döşemecisi dükkanı açan iki kadın girişimci Fevziye Türk ile Zehra Kaya, bir yıl gibi kısa sürede işlerini büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde komşusu Kaya'nın şehir dışındaki bir firmada çalışan mobilya döşemecisi eşi Faruk Kaya'nın evde koltuk ve yatak başlığı döşediğini gören Türk, bu durumu avantaja dönüştürmek istedi.

Türk, eşinin şehir dışında çalışmasını istemeyen Kaya'ya ortak iş yeri açmayı teklif etti. İki kadın girişimci dükkan kiralayarak 4 bin lira sermayeyle işlerini kurdu, Faruk Kaya'yı da usta olarak işe aldı.

Bir yılda hem işi öğrenen hem de müşteri sayılarını çoğaltan girişimci kadınlar, kendi işlerinin patronu olmanın gururunu yaşıyor.

"Hayal bile edemediğimiz konuma geldik"

İki çocuk annesi Türk, AA muhabirine, Faruk Kaya'dan öğrendiği mobilya döşemeciliğinde ustalaştığını, ortağıyla mesleğini severek yaptığını söyledi.

İlk olarak kırlent dikimi, koltuk kumaşı sökümü gibi işlere yardım etmeye başladıklarını anlatan Türk, hem imalathanedeki işleri hem de satın alma işlerini yürüttüklerini kaydetti.

Hiç kimseden destek almadan makine ve ekipmanı da artırdıklarını vurgulayan Türk, kadının istediği takdirde her işi yapabileceğini gösterdiklerini dile getirdi.

Türk, yeni istihdamlar sağlamak için mağaza açmayı hedeflediğini belirterek, "Bir yılda hayal bile edemediğimiz bir konuma geldik. İş yerini açarken '3-4 ay hiçbir işimiz olmaz.' diye düşünüyorduk ama ilk günden bugüne hiç boş durmadık." diye konuştu.

Zehra Kaya ise komşusunun cesaretiyle iş hayatına atıldığını belirterek, "Komşum sayesinde hem işimin patronu oldum hem de eşimin şehir dışında çalışmasını engelledim." dedi.

Faruk Kaya da eşiyle komşusunun aralarında karar vererek iş yerini açtıklarını, kendisinin de iş teklifini düşünmeden kabul ettiğini dile getirdi.