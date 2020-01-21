Mobilya fuarı 2 milyar dolarlık hedefle kapılarını araladı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, mobilya sektörünün geçen yıl 3,5 milyar doları aşan ihracat yaptığını belirterek,"Mobilyada bu yılki ihracat hedefi 4,5 milyar dolar. Rakam artarak gidiyor. Uluslararası alanda büyük talep gören mobilya sektörünün ihracatının 2023'te 10 milyar dolar olması işten bile değil, kolay." dedi.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 16. kez kapılarını açtı.

Yeni trendlerin görücüye çıktığı fuarın açılışında konuşan Nebati, artık fuarlarda salonlara sığmadıklarını, mobilya fuarı için ek çadır kurulduğunu kaydederek, tüm operasyonlara rağmen bugünlere gelindiğini söyledi.

Türkiye'nin 2018 ve 2019'da karşı karşıya kaldığı dış ataklardan, dolar kurunun 10 TL'ye çıkacağına ve ekonominin olumsuz etkileneceğine dair söylentilerden bahseden Nebati, tüm bunlara karşı Türk milletinin, ekonomi yönetiminin ve iş dünyasının bir araya geldiğini, sıkıntıların bu sayede atlatıldığını anlattı.

Nebati, ciddi talep çeken mobilya sektörünün geçen yıl 3,5 milyar doları aşan ihracat yaptığını kaydederek, "Bu yılki ihracat hedefi 4,5 milyar dolar. Rakam artarak gidiyor. Uluslararası alanda büyük talep gören mobilya sektörünün ihracatının 2023'te 10 milyar dolar olması işten bile değil, kolay." diye konuştu.

Mobilyada ihracatçı sayısının 9 bin 500'e ulaştığını ifade eden Nebati, dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden olduklarını bildirdi.

TL'nin 31 Ağustos 2018'den bu yana yüzde 13 değer kazandığını dile getiren Nebati, CDS primlerinin 270'e kadar gerilediğini, 2 yıldır devlet tahvili faillerinin 1800 baz puan düştüğünü, Borsa İstanbul'un dün itibarıyla 122 bin 620 puana ulaştığını anlattı.

Nebati, "2019 yılının ilk iki çeyreğinde 1,9 daralan Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü. Dördüncü çeyrek hepimizi mutlu edecek. 2020 yılında yüzde 5'in üzerinde büyüme gelecek." dedi.

"Atatürk Havalimanı bölgesindeki fuar alanıyla ilgili projemizi Cumhurbaşkanımıza sunacağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı gibi fuarların Türkiye'de ki ihracat altyapısının, ihracat aşkının ve ihracata olan talebin ne kadar büyüdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Gülle, 2020'ye gelinen süreçte Türkiye'nin çok büyük şeyler yaptığını kaydederek, "Türkiye, büyük sanayi hamlelerini yaptı. 2000'den bu yana ihracatını 30 milyar dolardan 180,5 milyar dolara getirdi." diye konuştu.

Ticaretin bu kadar önemli uluslararası arenaya çıkarıldığı yerde fuarların yeterli olmadığını dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

"Gelişen bu büyük ekonomimiz ve 2023'e koyduğumuz 226 milyar dolarlık hedefi gerçekleştirecek ihracatçılar için daha rahat, modern, büyük bir fuar alanını birlikte gerçekleştirme imkanı buluruz. TİM olarak da eğer ki buradaki İstanbul Atatürk Havalimanı ile ilgili projemizi de bu konudaki düzenlemeyi yaparak Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. "

Gülle, Türkiye'nin geçen sene yaptığı 180,5 milyar dolarlık ihracattan bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 2,04'lük bir artış. Bazıları bunu biraz küçümser bir edayla söylüyor. Dünya ticaretinin küçüldüğü, gelişmiş ülkelerin ihracatının düştüğü bir ortamda ihracatı artırmak her açıdan büyük bir başarı. O açıdan bu ihracatın gerçekleşmesinde bütün emeği geçen 90 bin ihracatçımızı ve ihracatını bugün bu salonda bulunarak 10,2 artıran mobilya sektörünü yürekten kutluyor ve alkışlıyorum. 2019 yılı ihracatçılar açısından pek çok sorunlarının çözüldüğü bir yıl oldu. Birçok sektörümüzün kronik hale gelmiş yıllardan beri beklettikleri sorunlarının çözüldüğü bir dönem oldu."

"2023'te 10 milyar dolar ihracattan umutluyuz"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK'in Türk iş dünyasının dış dünyaya açılan kapısı olduğunu belirterek, 146 iş konseyi sayesinde 146 noktayla direkt temas edebildiklerini söyledi.

Mobilya sektörü 10 milyar dolar ihracata doğru yol alırken onlara dış ticarette her türlü yardımı yapabileceklerini dile getiren Olpak, mobilya ihracatçılarının DEİK'e üye olarak iş birliği yapmasının öneminden bahsetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin sektörde büyük sevinçle karşılandığını belirterek, bu indirim sonrası sektörün istihdamı ve üretimi artırmasının öneminden bahsetti.

Mobilya sektörünün KDV indirimi sonrası ihracat hedefinde çıtayı daha da yükseltmesi gerektiğini dile getiren Avdagiç, sektörün 2023 yılında 10 milyar dolara ulaştıracağına dair umutlu olduklarını anlattı.

"Mobilyada 3 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz"

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya satışlarında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü belirterek, daha önce geçici olarak yapılan KDV indirimlerinin sektöre ne kadar katkısının olduğunun görüldüğünü, kalıcı indirimle çok güzel gelişmeler yaşanacağını söyledi.

KDV indiriminin mobilya sektöründeki adaletsizliği, kayıt dışılığı bitireceğini, haksız rekabeti engelleyeceğini, katma değerli ürün üretimini artıracağını dile getiren Güleç, Türk şirketlerin global rekabette daha avantajlı hale geleceğini vurguladı.

Güleç, "Yani hem maliyemiz hem üreticilerimiz hem de tüketicimiz kazanacak. Küresel anlamda mobilyanın yüzde 50'si gelişmiş ülkeler tarafından hem üretiliyor hem ticareti yönetiliyor. Bu gelişmiş ülkeler mobilya sektörünü önemsiyor. Mobilya imalat sektörünün motor gücü, onlarca alt sektörü doğrudan etkiliyor." dedi.

Mobilya ihracat rakamlarından bahseden Güleç, "2019'da 3,5 milyar dolar ihracat yaparak 20 yılda ihracatımızı 22 kat büyüttük. 2020 hedefimiz de 4,5 milyar dolar. Allah'ın izniyle bunu da başaracağız." diye konuştu.

Güleç, geçen yıl ihracatını en yüksek artıran sektörler arasında mobilyanın bulunduğunu belirterek, "Potansiyelimiz var, hedeflerimiz büyük. Hedefimiz,; dünyanın ilk 5 büyük mobilya ihracatçısı ülkesinden biri olmak. En kısa zamanda bunu başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstihdam dostu mobilya sektöründe yerli malzeme kullanım oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu dile getiren Güleç, 2019'da 3 milyar milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini vurguladı.

Güleç, 180 ülkeye mobilya ihracatı yaptıklarını, tasarım ve kaliteyle ön plana çıktıklarını anlatarak, mobilyada Türkiye'nin ve dünyanın değerlerini, uluslararası ticareti, üretimden pazarlamaya tüm süreçleri daha iyi anlamak ve araştırmak için Mobilya Araştırmaları Enstitüsü'nü kurduklarını söyledi.

"Yapay zekayı ilk kez kullanıyoruz"

CNR Holding İcra Kurulu Üyesi Ali Bulut, 2018'den beri üzerinde çalıştıkları, doğru yatırımcıyı doğru alıcı ile buluşturmayı amaçlayan Data Yönetim Sistemi'ni bu fuarda hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu sayede fuarlarda oluşan ticaret hacmini ve etkinliklerin oluşturacağı katma değeri artıracaklarını dile getiren Bulut, CNR İMOB ile ilgili bilgiler verdi.

2 milyar dolar iş hacmi hedefi taşıyor

Bu yıl 16. kez kapılarını açan fuara katılan 750'nin üzerinde firma, binlerce ürünü sergiliyor. Yeni trenlerin görücüye çıktığı fuara, 6 günde 50 bini yabancı olmak üzere 150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Sektör profesyonellerini 16. kez buluşturacak fuar, bu yıl da aralarında Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya Britanya, Japonya, Fransa, Vietnam, Türkiye, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika'nın bulunduğu mobilya devlerini bir araya getiriyor.

Fuar, CNR Holding'in 5 kıta ve 186 ülkede 10 milyon katılımcı ve ziyaretçi datasına sahip Business Intelligence Agency - BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sistemi sayesinde, bu yıl da yoğun bir katılıma sahne oluyor. CNR İMOB, B2B Eşleştirme Programı ile profesyonel alıcı ve satıcıyı tek çatı altında bir araya getiriyor.

Fuarda 2 milyar doları aşkın iş hacmi sağlanması hedefleniyor.

450 bin liralık yatak odası takımı ilgi çekiyor

Fuarda 11 üyesiyle yer alan Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD), Çin'e gönderilecek el emeği yüksek ürünlerini sergiliyor.

Katma değeri yüksek ürün üretimiyle dikkati çeken MOBSAD üyeleri, ihracatta kilogram değeri 20 doları bulan ürünlerini görücüye çıkardı.

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyelerinin dünyanın dört bir yanındaki otellere, şatolara ürün gönderdiğini belirterek, fuarda da Çin'in Şanghay bölgesine gönderilecek 450 bin TL değerindeki yatak odası takımını sergilediklerini söyledi.

Gürcan, "Ustaların üzerinde 3 ay uğraştığı tamamen el oyması takımda altın varaklar kullanıldı. Kadın ustaların varaklarını yaptığı yatak odasındaki yatak ise vücudun sırt yapısına uygun, tamamen ortopedik üretildi. Yatak odasında kullanılan aksesuarlardaki tekstiller ise yüzde 100 ipekten oluşurken, üzerlerinde ise inciler bulunuyor." diye konuştu.