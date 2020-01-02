Mobilyada KDV indirimi, sektör çalışanları ile müşterileri sevindirdi - Son Dakika
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Mobilyada KDV indirimi, sektör çalışanları ile müşterileri sevindirdi

6 saat önce

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilyadaki KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıklaması, 'mobilyanın başkenti' Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sektör çalışanlarınca memnuniyetle karşılandı.

Mobilyada KDV indirimi, sektör çalışanları ile müşterileri sevindirdi, System.String[]

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilyadaki KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıklaması, 'mobilyanın başkenti' Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sektör çalışanlarınca memnuniyetle karşılandı. Mobilya alacak müşteriler de kendileri için fırsat olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Çanakkale İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı açıklamada, "Mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum" dedi. 'Mobilyanın başkenti' Bursa'nın İnegöl ilçesinde sektör çalışanları, KDV oranının düşürülmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Hazine ve Maliye Bakanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kararla diyoruz ki '2020 Türkiye mobilya sektörünün yılı olacak'. Bu karar bizim için o kadar önemli ki hem dünya pazarında katma değerli ihracatın önünü açtı hem iç pazarda üreticimiz rahatladı. Üreticimize çok büyük katkı sağlayacak. Ticaret erbabına çok büyük katkı sağlayacak. Tüketicimize çok büyük katkı sağlayacak. Tüketicimiz 2020 yılı boyunca mobilyayı daha uygun fiyata alacak. Üreticimiz için de finans zorluğu ortadan kalktı" diye konuştu.

Mobilya firması sahibi Erdin Topal ise "Bakanımızın açıkladığı indirimin, sektörümüze hareketlilik kazandırmasını umuyoruz. Özellikle kış aylarında durağan geçen mobilya sektöründe yüzde 8'lik KDV indirimiyle birlikte hem mobilyacılara hem de müşterilerimize sevindirici haber oldu" dedi.

Mobilya mağazasın alışverişe gelen Melek Kaymaz, "Evlilik aşamasında olan biri için 500 liralık indirim az değil. Çok sevindik" derken, müşterilerden Yasin Ulusoy da "Güzel bir fırsat. Benim de evlenecek olan oğlum var. Onun için alışveriş yapacağım" diye konuştu.


Berat Albayrak, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:42 Kaynak: DHA
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