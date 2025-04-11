Moda Severler İçin Denimde Yeni bir Dönem! - Son Dakika
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Moda Severler İçin Denimde Yeni bir Dönem!

Moda Severler İçin Denimde Yeni bir Dönem!

Tarzına Özgün Bir Dokunuş Kat!

11.04.2025 15:10
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Calvin Klein Jeans, Tommy Jeans, Guess ve Levi's gibi prestijli markaları moda severlerle buluşturan Jepublic, kendi tasarımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Canlı, dinamik ve şık çizgileriyle her sezon moda dünyasında iddialı bir yer edinen marka, şimdi denim koleksiyonuyla stil sahibi moda tutkunlarına yepyeni bir alternatif sunuyor.

Moda Severler İçin Denimde Yeni bir Dönem!

Jepublic'ten İlk Denim Koleksiyonu

Jepublic, denim üretimine adım attı ve Slim Taper pantolon koleksiyonunu moda severlerle buluşturdu. Mağazalardaki yerini alan bu özel koleksiyon, JP25 adıyla anılan beş farklı renkten oluşuyor. Koleksiyon, önümüzdeki dönemde farklı kesim ve renklerle genişlemeye hazırlanıyor.

%98 pamuk, %2 likra içeriğiyle esneklik ve konforu buluşturan pantolonlar; orta bel, dar paça ve 5 cepli tasarımlarıyla bu sezonun favorileri arasında yerini almaya başladı.

Jepublic'in özgün çizgilerini taşıyan denim koleksiyonu, tüm Jepublic mağazalarında ve seçili satış noktalarında moda severlerle buluşuyor. Tarzını konuşturmak isteyenler, bu sezon da yine "Benje Jepublic" diyor!

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