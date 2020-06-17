Modi'den Çin'e

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ladakh bölgesinde Galwan Vadisi'nde Çin ve Hint askerleri arasında çıkan çatışmaya ilişkin, Hindistan'ın barış istediğini ancak kışkırtıldığında uygun cevabı verme kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili bakanlarla yapacağı toplantıdan önce Galwan Vadisi'nde yaşamını yitiren Hint askerleri için iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Hindistan Başbakanı, "Ülke, Çinlilerle çatışırken ölen askerlerimizle gurur duyacaktır. Ulusu temin ederim ki güvenlik güçlerimizin fedakarlıkları beyhude olmayacaktır. Bizim için en önemli şey, ülkenin birliği ve egemenliğidir." ifadesini kullandı.

Modi, "Kimsenin şüphesi olmasın. Hindistan barış istiyor ancak kışkırtıldığında, herhangi bir durumda uygun cevabı verme kabiliyetine sahiptir." diye konuştu.

Hindistan Başbakanı, Hindistan-Çin sınırında yaşanan gelişmeleri ele almak üzere tüm partilerin temsilcilerini cuma günü video toplantı yapmaya çağırdı.

Bu arada Hint basınına açıklama yapan askeri kaynaklar, 15 Haziran'daki çatışmada 45 Çin askerinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Çin-Hindistan sınırında yaşanan çatışma için "İki taraf, bu konuyu diyalog ve müzakere yoluyla çözmek, sınır bölgesinde durumu yatıştırmak, barış ve huzuru temin etmek için anlaştı." açıklamasını yapmıştı.

Hindistan, sınırda yaşanan çatışmada ölen askerlerinin sayısını açıklarken, Çin tarafından bu yönde bir bilgi verilmemişti.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.