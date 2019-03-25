Mogherini, Pakistan Başbakanı Han'ı Ziyaret Etti
1 saat önce
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığındaki AB heyeti, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edildi.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlığındaki AB heyeti, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:30 Kaynak: AA
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