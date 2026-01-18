Moğol Heyetinden Çaldıran İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Moğol Heyetinden Çaldıran İncelemesi

18.01.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moğolistan büyükelçilik heyeti, Hülagü Han'ın yazlık saray kalıntılarında incelemelerde bulundu.

Moğolistan büyükelçilik heyeti, Van'ın Çaldıran ilçesinde İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın yazlık saray kalıntılarının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve bazı kurum amirlerinin eşlik ettiği heyettekiler, İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın inşa ettirdiği yazlık saray kalıntılarının bulunduğu alanı ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan heyet, saray ve yerleşim yerinin ortaya çıkarılması için başlatılan arkeolojik kazıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Türkmenoğlu, kültürler arası işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Van'da çok önemli bir projenin yürütüldüğünü vurgulayan Türkmenoğlu, "Şu anda bulunduğumuz alan 1260'lı yıllarda Hülagü Han'ın yazlık sarayı olarak kullanılıyordu. Moğolistan Devlet Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin yürüttüğü çalışma sonucu ortaya çıkan kalıntılar, bu mekanın burada var olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle gerek Moğolistan Cumhurbaşkanı'mızın ziyareti gerek Büyükelçiliğimizin heyetinin burada bulunması kültürel işbirliğinin gelişimine büyük katkı sunacaktır." diye konuştu.

Moğolistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Tsend Ayush Sharavjamts ise yazlık saray ve şehir kalıntılarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Çalışmaları yerinde inceledikleri için mutlu olduklarını ifade eden Sharavjamts, "Moğolistan Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı'mız Van'a gelmiş ve çalışmaları yerinde incelemişti. Büyükelçilik heyeti olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Sayın Vekil'imizin dile getirdiği gibi ilerleyen dönemde yazlık sarayı tekrardan inşa etmek için birlikte çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Büyükelçilik, Moğolistan, Diplomasi, Kültür, Güncel, Saray, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moğol Heyetinden Çaldıran İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

16:08
Suriye’de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPGSDG’den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
Suriye'de Rakka kent merkezi büyük ölçüde terör örgütü YPG/SDG'den temizlendi, Deyrizor tamamen kurtarıldı.
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:53
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
14:21
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 16:16:39. #7.11#
SON DAKİKA: Moğol Heyetinden Çaldıran İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.