Moğolistan'da veteriner hekimlere TİKA desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Moğolistan'da veteriner hekimlere kışlık üniforma desteği sağlandı.



Proje kapsamında TİKA tarafından Moğolistan'ın 21 il ve 331 ilçesinde çalışan 700 veteriner hekime kışlık üniforma temin edildi.



Geçen yıllarda ağır kış şartları nedeniyle çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtilen Moğolistan'da en önemli geçim kaynağını hayvancılık oluşturuyor.



Moğolistan'da yaklaşık 60 milyon hayvan bulunması sebebiyle hayvancılık sektörü ülke ekonomisi için en önemli sektörlerin başında geliyor. Hayvancılık sektörünün geliştirilmesi, hayvancılıktan gelen katma değer oranının arttırılması, et ve et ürünlerinin ihraç edilmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.



Hayvanlarını rahat otlatmak isteyen ve kent merkezlerinde evleri bulunmayan vatandaşlar, göçebe bir hayat sürüyor. Çetin kış şartlarının yaşandığı ülkede veteriner hekimlerin korunaklı ve sağlıklı çalışabilmeleri amacıyla TİKA tarafından veteriner hekimlere yönelik proje gerçekleştirildi.



Bakanlık binasında düzenlenen teslim törenine, Moğolistan Gıda, Ziraat ve Hafif Sanayi Bakanı Ulaan Chultem, T.C. Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal, Bakanlık Müsteşarı Jambaltseren Tumuruya ve İl Veteriner Genel Müdürleri katıldı.



Bakan Chultem yaptığı konuşmada, TİKA ile uzun yıllardır işbirliği içerisinde olduklarını, veteriner hekimlere kışlık üniforma temini projesinin kendileri için çok önemli olduğunu ve önümüzdeki dönemde de işbirliğine devam etmeyi ümit ettiklerini ifade ederek bu vesileyle TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkürlerini bildirdi.



T.C. Ulanbator Büyükelçisi Yazal da Moğolistan ile Türkiye arasında özellikle hayvancılık alanında ticaretin geliştirilmesine yönelik işbirliğine açık olduklarını vurguladı.



Moğolistan'da Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Hekimleri Kanunu'nun 01.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Gıda, Köy İşleri ve Hafif Sanayi Bakanlığı tarafından 21 il ve 331 ilçede Veterinerlik Genel Müdürlüğü kuruldu. Veteriner Hekimler, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir alınması ve veterinerlik hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde faaliyetlerde bulunuyor. - ANKARA