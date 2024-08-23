Mola İstanbul Kapılarını Açtı

Advertorial Bülten

"Eğlen, Keşfet ve Yenilen" mottosuyla hayata geçirilen Mola İstanbul, şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyen her yaştan misafire birçok eğlence ve aktivite alanları, lezzet keşfi durakları ve yenilenme (SPA, Wellness) alanlarıyla hizmet vermeye hazır.

Eğlence ve Aktivite

Mola İstanbul bünyesinde eğlence alanları olarak Aquapark, KidsClub, Panayır, Lunapark, Arcade, Trambolin Park, Game Zone, VR Oyunları Salonu, içerisinde Zipline, Atlama Kulesi, Dev Salıncak, Survivor alanları, İp Parkuru, Tubby Slide gibi alanların olduğu Macera Parkı, Halı Sahalar, Basketbol ve Voleybol Sahası, Okçuluk Alanı, Canlı Langırt Sahası ve 200'den fazla aktiviteye ev sahipliği yapacak etkinlik alanları bulunuyor.

Lezzet Keşfi

Zengin kahvaltı ve özel olarak hazırlanmış akşam yemeği menülerinin açık büfe olarak sunulacağı Mola Restoran'ın yanı sıra dünya mutfağından birçok lezzeti ve sunumu bir arada bulabileceğiniz alakart restoranlar (İtalyan Restoran, Uzak Doğu Mutfağı, Osmanlı Mutfağı, Fransız Patisserie, Food Corner ve kafeler), Mola İstanbul'da misafirlere unutamayacakları bir lezzet keşfi deneyimi vadediyor.

Yenilenme, Dinlenme

Mola İstanbul bulunduğu konum itibarıyla misafirlerine şehrin karmaşa ve gürültüsünden uzak, dingin, doğal ve huzurlu bir konaklama ortamı sağlıyor. Konaklama alanlarının yöresel mimariye sahip ve tamamı 2 katlı yapılardan oluşan tesiste tüm odalar süit, ev konforunda, bahçe teraslı ve balkonlu olarak tasarlanmış olup, bu sayede misafirlerin kendilerini evinde gibi hissetmeleri hedefleniyor.

Bunların yanı sıra erkek ve kadın ayrı olmak üzere projelendirilmiş SPA alanları (Açık-Kapalı Yüzme Havuzları, Sıcak Terapi Havuzları, Türk ve Roma Hamamı, Saunalar, Aroma Terapi Odaları, Masaj Odaları, Tuz Odaları, Tepidarium, Laconium, Macera Duşları, Kneipp Havuzları, İgloo Odaları, Plunge Pool) ve Aile SPA locaları misafirlerin mola sonrası yenilenmiş olarak Mola İstanbul'dan ayrılmalarına imkân sağlayacak şekilde tasarlandı.

Siz de Mola İstanbul'u ilk keşfedenlerden olmak istiyorsanız, web sitemizi ziyaret ederek hemen rezervasyon yapabilirsiniz.