Moldova: Rusya'nın güvenliğimize müdahalesi durumunda gerekli önlemler alınacak - Son Dakika
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Moldova: Rusya'nın güvenliğimize müdahalesi durumunda gerekli önlemler alınacak

17.10.2022 16:28
Moldova: Rusya'nın güvenliğimize müdahalesi durumunda gerekli önlemler alınacak

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya'nın, Moldova'nın egemenliğine ve güvenliğine müdahale etmesi durumunda gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya'nın, Moldova'nın egemenliğine ve güvenliğine müdahale etmesi durumunda gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.

Sandu ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Kişinev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Moldova ve Gürcistan'da çözülmeyen meselelerin bulunduğuna dikkati çeken Sandu, "Gürcistan'ın uluslararası toplum tarafından kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." dedi.

Sandu, iki ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma yönünde ilerlediğine işaret ederek, bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ukrayna'ya yönelik fırlatılan bazı Rus füzelerinin Moldova toprakları üzerinden geçtiğine dikkati çeken Sandu, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın ilk günlerinden itibaren vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemler alınıyor. Bu konuda, uluslararası ortaklardan destek talep ettik. İstişareler devam ediyor. İlerideki eylemlerimiz konusunda bilgi vereceğiz. Bu duruma gelmeyeceğimizi umuyorum ancak Rusya, Moldova'nın güvenliğine ve egemenliğine müdahalede bulunursa, gerekli olan savunma amaçlı tüm önlemleri alacağız."

"Rusya ile vizesiz seyahat rejimi gözden geçirilebilir"

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili de Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, "Rusya'nın, Ukrayna'nın egemenliğine karşı saldırganlığını ve topraklarını ilhak etmesini kınıyoruz." dedi.

Bu savaşın, Avrupa ve tüm dünyanın güvenliği için tehlike oluşturduğunu vurgulayan Zurabişvili, "Ukrayna halkını destekliyoruz ve dayanışma içindeyiz. İş birliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Gürcistan, Moldova ve Ukrayna'nın ortak arzusu, AB'ye katılmaktır. Bu, ülkelerimizin geleceğidir." diye konuştu.

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik konusuna değinen Zurabişvili, "Rus vatandaşlarının ülkemize gelmesi bir sorun ancak tehdit değil. Çünkü onların arasında Gürcistan kökenli veya çifte vatandaşlığa sahip olanlar bulunuyor." dedi.

Zurabişvili, Gürcistan ve Rusya arasındaki vizesiz seyahat rejiminin gözden geçirilebileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Moldova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldova: Rusya'nın güvenliğimize müdahalesi durumunda gerekli önlemler alınacak - Son Dakika

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