Monaco'dan Savunmaya Takviye

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu renklerine bağladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu renklerine bağladı.



Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Naldo, 2005 yılından bu yana Almanya'nın Werder Bremen, Wolfsburg ve Schalke 04 takımlarında forma giydi.



Teknik direktörlüğünü Thierry Henry'nin yaptığı Monaco, ligde 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

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