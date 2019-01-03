Son Dakika Haberleri: Monaco'dan Savunmaya Takviye

Monaco'dan Savunmaya Takviye

11 dakika önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu renklerine bağladı.

Monaco'dan Savunmaya Takviye, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo'yu renklerine bağladı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki deneyimli futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Naldo, 2005 yılından bu yana Almanya'nın Werder Bremen, Wolfsburg ve Schalke 04 takımlarında forma giydi.

Teknik direktörlüğünü Thierry Henry'nin yaptığı Monaco, ligde 13 puanla 19. sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:49 Kaynak: AA

Futbol, Fransa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burak Yılmaz'ın Berberi: Golcüme Beşiktaş Tıraşı Yaptım, Hayırlı Uğurlu Olsun Bankada Parası Kalmayan Ronaldinho'ya Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Adana Demirspor, Belçikalı Oyuncu Jonathan Legear'ı Transfer Etti Fatih Terim, Transfer Yapılacak Bölgeleri Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 21:00:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Monaco'dan Savunmaya Takviye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]