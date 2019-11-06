Morhipo.com'da kasım ayı indirimleri

Morhipo.com, kasım ayında da moda tutkunlarına fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, birçok markada yüzde 80, moda dışında teknolojik ürünler ve ev/yaşam ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimlerin yanı sıra taksit fırsatları ve indirimler müşterilere sunuluyor.

Yeni sezon ürünleri ve kampanyalarıyla moda dünyasında öne çıkan Morhipo.com, kasım ayında kadın, erkek ve çocuklar için ayakkabı ve çantadan spor giyime, kozmetikten aksesuara ve ev ürünlerine kadar pek çok ürün ve markada yüzde 80'e varan indirim imkanı sağlıyor.

Türk tasarımcılarının parçaları sınırlı stoklarla kısa bir süre için Morhipo.com'da modayı uygun fiyata yakalamak isteyenler için; Dilek Hanif'in abiye elbiseleri, Gamze Saraçoğlu'nun defile parçaları, SudiEtuz'un tasarımları, Ayşe Boyner imzası taşıyan Faraway'in parçaları, Anar Jewellery'ninaksesuar tasarımları Designers' Corner'da yerini alıyor.

Designers' Corner, kasım ayı boyunca ve sonrasında tasarımcıların özel parçalarını müşterileri ile buluşturmaya, yeni tasarımcı ve markalarla büyümeye devam edecek.

Boyner'in Çılgın Kelebek'i kasım ayında Morhipo.com'a da uğruyor. 7- 10 Kasım tarihleri arasında outdoor giyimden sneakerlara Çılgın Kelebek'e özel fırsatlar müşterilerle buluşuyor.



Hopi'lilere özel kargo bedava

6-12 Kasım'da 150 TL ve üzeri alışveriş yapan Hopi'lilere kargo bedava fırsatı sunuluyor. Alışveriş yapan Hopi'liler kargo ücreti ödemeden alışverişlerini tamamlıyor.

8-11 Kasım tarihleri arasında "Süper 4 Gün" kampanyası düzenleniyor. Morhipo.com'a özel tasarımlarıyla People By Fabrika, NGSTYLE ve D By Divarese, online'da sadece Morhipo.com'da yer alan Beymen ve Network'ün yanı sıra Adidas, Cat, Harley, Camper, Lacoste, SuperStep, Derimod, İpekyol, Nike, Columbia, NorthFace, Apple, Koton, Mavi, US Polo, Elle, Yargıcı, Swarovski, Kiko, Pierre Cardin, Levi's gibi markalar uygun fiyatlar ve özel fırsatlarla modaseverlerle buluşuyor.

Apple, Playstation gibi markalar ile Tefal, Homend, Arzum gibi markalar da indirimlerle tüketicilere sunuluyor.



Müşteriler için 1-11 Kasım'da Axess, Advantage ve CardFinans'a özel 400 TL ve üzeri alışverişe 50 TL indirim; 25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Axess, Advantage ve CardFinans'a özel 600 TL ve üzeri alışverişe ise 100 TL indirim fırsatları sunuluyor.

İndirimlerin yanı sıra Akbank, HSBC ve CardFinans ile alışverişlerinde 9 taksit fırsatı da yakalayacak olan müşteriler için ayrıca 6-11 Kasım tarihleri arasında Hopi ile yapılan 150 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava kampanyası olacak.

550 bin kullanıcıya ulaşan Morpass ile müşterilerine akıllı bir moda deneyimi yaşatmanın yanı sıra tanışma hediyesi olan kargo bedava çeki ve hediye çekleri de sunan Morhipo.com'da kasımda indirimlerini müşterileriyle buluşturacak.