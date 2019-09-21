Son Dakika Haberleri: Mortal Combat Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Mortal Combat Filmi

26 dakika önce

Mortal Combat filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mortal Combat filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Mortal Combat Filmi, System.String[]

1995 yılında Ölümcül Savaş adıyla vizyona giren Mortal Kombat filminin yeniden çevrimi olan yapımın yönetmen koltuğunda Simon McQuoid otururken senaryosunu Greg Russo kaleme almış. Başrollerde ise Joe Taslim, Josh Lawson, Ludi Lin, Jessica McNamee ve Tadanobu Asano yer alıyorlar.

Yönetmen: Simon McQuoid

Senaryo: Ed Boon , John Tobias , Greg Russo

Oyuncular: Lewis Tan, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Josh Lawson , Mehcad Brooks, Chin Han, Sisi Stringer, Max Huang

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Mortal Combat

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 12.03.2021


Mortal Combat Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Amerika Birleşik Devletleri, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Körfez'e askeri sevkiyat düzenleyecek
Erdoğan, ABD ziyareti öncesi konuştu: Destekleri ortada, görmezden gelemeyiz Erdoğan'dan FOX TV muhabirine sert sözler: Kanalı yalan medya olmaktan çıkarın Erdoğan'dan tiryakilere kötü haber! Sigara yasağı genişliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:21:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mortal Combat Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]