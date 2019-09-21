Mortal Combat Filmi

1995 yılında Ölümcül Savaş adıyla vizyona giren Mortal Kombat filminin yeniden çevrimi olan yapımın yönetmen koltuğunda Simon McQuoid otururken senaryosunu Greg Russo kaleme almış. Başrollerde ise Joe Taslim, Josh Lawson, Ludi Lin, Jessica McNamee ve Tadanobu Asano yer alıyorlar.
Yönetmen: Simon McQuoid
Senaryo: Ed Boon , John Tobias , Greg Russo
Oyuncular: Lewis Tan, Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Ludi Lin, Tadanobu Asano, Joe Taslim, Josh Lawson , Mehcad Brooks, Chin Han, Sisi Stringer, Max Huang
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Mortal Combat
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Avustralya, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 12.03.2021
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