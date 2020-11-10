Moskova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi - Son Dakika

Moskova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi

10.11.2020 16:21
Moskova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi, System.String[]

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri yeniden getirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri yeniden getirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki salgın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kentte Kovid-19 vakalarının arttığını belirten Sobyanin, "Gelecek haftalarda salgın durumu kötüleşebilir." dedi.

Şehirde Kovid-19'a karşı tedbirlerin sertleştirilmesi yönünde karar aldıklarına dikkati çeken Sobyanin, saat 23.00-06.00 arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetlerinin yasaklandığını ve bunun yemek siparişlerinde kurye hizmetini veren işletmeler için geçerli olmadığını belirtti.

Kentteki üniversite ve yüksekokullarda uzaktan eğitim uygulamasına geçildiğini aktaran Sobyanin, spor etkinliklerinin izin alınması halinde yapılabileceğini vurguladı.

Sobyanin, kültür etkinliklerinin de geçici süreliğine yasaklandığını kaydederek "Tiyatro, sinema ve konser salonlarında doluluk oranının yüzde 25'i geçmemesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çocuk kamplarının faaliyetleri ve alışveriş merkezlerinde çocuklar için eğlence programlarının da yasaklandığını ifade eden Sobyanin, alınan tedbirlerin 15 Ocak 2021'e kadar uygulanacağını aktardı.

Rusya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 817 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 977 kişide virüs tespit edildi ve böylece toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 817 bin 109'a çıktı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölü sayısı 368 artarak 31 bin 161'e, sağlığına kavuşan sayısı da 15 bin 600 artışla 1 milyon 350 bin 741'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 902 artarak 481 bin 68'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artışla 7 bin 429'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, salgının başlangıcından bu yana 65 milyon 600 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını bildirdi.

Rusya'da Kovid-19 süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 21 bin 798 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülmüştü.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde 28 Ekim'de halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu getirilmişti. Moskova hariç ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00'da eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri durdurulmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Moskova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi - Son Dakika


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