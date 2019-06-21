Son Dakika Haberleri: Moskova'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyası'na Bakmak" sergisi
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Moskova'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyası'na Bakmak" sergisi

1 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyası'na Bakmak" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Moskova'da
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonundan Çarlık Rusyası'na Bakmak" isimli fotoğraf sergisi açıldı.
Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen sergiye, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ve çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, serginin, fotoğrafçılığa özel ilgi gösteren Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in fotoğraflarından oluştuğunu söyledi.
2. Abdülhamid yönetiminin 33 yıl sürdüğünü hatırlatan Samsar, "Sultanın, diğer ülkelerle ilişkilerinde fotoğraflar sayesinde bu ülkeler hakkında edindiği somut gözlemleri etkili olmuştur." şeklinde konuştu.
Samsar, Türkiye'nin dünya fotoğrafçılık mirasına değerli bir katkı oluşturduğunu ifade etti.
Sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:21 Kaynak: AA
Türkiye, Rusya Federasyonu, Moskova, Kültür Sanat
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