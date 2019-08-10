Motor yat bir anda alev aldı, 6 kişi canını zor kurtardı
39 dakika önce
Bodrum açıklarında ABD bayraklı "Haktan" isimli 16 metrelik motor yat alev aldı.
Bodrum Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:50 Kaynak: İHA
açıklarında ABD bayraklı "Haktan" isimli 16 metrelik motor yat alev aldı. Yatta bulunan 6 kişi çıkan yangın sonucunda yaralanarak ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Turgutreis Mahallesi
, Çatal Ada açıklarında 16 metre uzunluğundaki ABD bayraklı 'Haktan' isimli motor yat bir anda alev aldı. Bir anda alev topuna dönen, sürat botunda bulunan 6 kişi yaralandı. Sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler yattan kendi imkanlarıyla ayrılan 6 kişiyi sahil güvenlik botuna aldı. Bitkin düştükleri öğrenilen 6 kişi 112 sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. 6 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Alevlere yenik düşen motor yat ise bir süre sonra Ege
sularına gömüldü. - MUĞLA
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