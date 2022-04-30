Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı - Son Dakika
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Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı

30.04.2022 17:38
Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı

MISSISSAUGA, 30 Nisan (Xinhua) -- Üç gün süren yıllık Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı etkinliği, bu yıl Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

MISSISSAUGA, 30 Nisan (Xinhua) -- Üç gün süren yıllık Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı etkinliği, bu yıl Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenleniyor.

Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı

İnsanlar, Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da düzenlenen 2022 Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı'nda Ford marka özel yapım bir aracı inceliyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı

İnsanlar, Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da düzenlenen 2022 Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı'nda Chevrolet marka özel yapım bir pikap aracı inceliyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı

İnsanlar, Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da düzenlenen 2022 Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı'nda Corvette marka özel yapım bir aracı inceliyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı

Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga'da düzenlenen 2022 Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı'nda Ford marka özel yapım bir araç görülüyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

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Otomobil, Toronto, Kanada, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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